Продажи смартфонов серии Redmi Note 8 превысили 30 млн ед.

Серия Redmi Note 8 оказалась очень успешной. По словам руководителя китайской компании Redmi Лу Вейбинга, смартфоны линейки Note 8 с момента старта продаж на глобальном рынке разошлись в количестве 30 млн ед.

Было еще сказано, что спрос на Note 8, Note 8Т и Note 8 Pro оказался значительно выше чем на Note 7.

Этот своеобразный рекорд китайский производитель решил отметить новыми скидками на смартфон Redmi Note 8 Pro.

В результате и без того доступная модель в Китае на время подешевела на 14 долларов до 183 долларов.

Но такой ценник действует только на версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Напомним, Note 8 уже заменили серией Note 9.