Продажи смартфонов Samsung, Google и Apple заметно упали на рынке США

В последнее время продажи новых смартфонов в США снизились, что привело к сокращению объемов поставок на 19% в третьем квартале 2023 года. Это уже четвертый квартал подряд с падением продаж. Компании Samsung, Google и TCL столкнулись с существенным сокращением поставок, а Apple отметила 11% спада, частично из-за задержки выпуска новой серии iPhone 15 по сравнению с iPhone 14.

По данным Counterpoint Research, хотя операторы связи увеличили обновления устройств по сравнению с предыдущим кварталом, показатели все равно остаются ниже обычного уровня.

Причины этой ситуации включают улучшенное качество и долговечность смартфонов, незначительные технологические улучшения в новых моделях и неопределенность экономической ситуации.

Джефф Филдхак из Counterpoint отмечает, что, несмотря на активные рекламные кампании операторов, уровень обновления устройств остается на исторически низком уровне.

Ожидается, что в четвертом квартале показатели улучшатся, но все равно не достигнут уровня прошлого года.