Главная » Новости

Продажи смартфонов Samsung, Google и Apple заметно упали на рынке США

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

В последнее время продажи новых смартфонов в США снизились, что привело к сокращению объемов поставок на 19% в третьем квартале 2023 года. Это уже четвертый квартал подряд с падением продаж. Компании Samsung, Google и TCL столкнулись с существенным сокращением поставок, а Apple отметила 11% спада, частично из-за задержки выпуска новой серии iPhone 15 по сравнению с iPhone 14.

По данным Counterpoint Research, хотя операторы связи увеличили обновления устройств по сравнению с предыдущим кварталом, показатели все равно остаются ниже обычного уровня.

Причины этой ситуации включают улучшенное качество и долговечность смартфонов, незначительные технологические улучшения в новых моделях и неопределенность экономической ситуации.

Джефф Филдхак из Counterpoint отмечает, что, несмотря на активные рекламные кампании операторов, уровень обновления устройств остается на исторически низком уровне.

Ожидается, что в четвертом квартале показатели улучшатся, но все равно не достигнут уровня прошлого года.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.