Компания Realme в России показала отличный рост продаж своих смартфонов, о чем стало известно из опубликованной статистики.

Согласно обнародованным данным, продажи смартфонов Realme в 2020 году выросли на 1179% в России, а в ноябре прошлого года компании удалось даже войти в пятерку самых популярных в нашей стране.

Кроме этого, сообщается, что в четвертом квартале года продажи смартфонов бренда увеличились на 128%.

Всего за год Realme удалось увеличить и число компаний, которые сотрудничают с ней с 129 до 400. В результате, как рассказали представители бренда, российский рынок стал для них стратегически важным.

В прошлом году Realme вывела на рынок девять новинок в ценовом сегменте от 7 тыс. до 30 тыс. рублей. Стоит отметить, что этот производитель смартфонов является самым быстрорастущим.

Только за 9 кварталов Realme смогла выйти на 60 новых для себя рынков, а в 12 странах мира ей удалось даже войти в топ-5 по продажам.