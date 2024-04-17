Продажи смартфонов на рынке РФ увеличились на 11% в первом квартале 2024 года

Рынок мобильных телефонов в России продемонстрировал впечатляющий рост в первом квартале текущего года, свидетельствуют данные экспертов М.Видео-Эльдорадо.

Общий оборот рынка смартфонов вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 188,3 млрд рублей (в сравнении с 143,7 млрд рублей в первом квартале 2023 года).

Количество проданных смартфонов также увеличилось на 11%, достигнув отметки в 8,6 млн штук (по сравнению с 7,75 млн штук в первом квартале 2023 года).

Сергей Уваров, руководитель департамента «Телеком и гаджеты» сети Группы М.Видео-Эльдорадо, поделился своими комментариями относительно текущей ситуации на рынке. Он отметил, что согласно предварительным экспертным оценкам, Apple сохраняет лидерство на рынке смартфонов в России в денежном выражении.

В топ-5 брендов также входят Xiaomi, Samsung, Tecno и впервые Infinix, который за последний год сумел удвоить свою долю на российском рынке.

Что касается количественного аспекта, на российском рынке наиболее популярными брендами являются Realme, Samsung и Apple, при этом китайские смартфоны занимают лидирующие позиции.