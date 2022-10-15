Продажи смартфонов iPhone 14 в РФ рухнули в четыре раза по сравнению с 2021 годом

iPhone 14 на российский рынок поставляется по параллельному импорту.

Новинка не сильно отличается от прошлогоднего iPhone 13 за исключением цены, и за счет этого многие покупатели на глобальном рынке отдают предпочтение прошлогодней модели.

iPhone 14 не пользуется высоким спросом и в России. Последние данные продаж показали, что продажи iPhone 14 в России снизились в четыре раза меньше в сравнении с первым месяцем продаж iPhone 13.

Низкий спрос отмечают в МТС, «Билайне» и Tele2, а вот в «Мегафоне» продажи iPhone 14 сопоставимы с iPhone 13 в прошлом году.