Продажи смарт-колонок в России выросли на 33,3% по итогам 1 квартала 2024 года

В первом квартале 2024 года продажи умных колонок в России выросли на треть.

Количество проданных устройств увеличилось до 1,2 миллиона штук, что на 33,3% больше, чем в первом квартале 2023 года, когда было продано 900 000 устройств.

В денежном выражении продажи в этом квартале ожидаются не менее 10 миллиардов рублей, в сравнении с 7,3 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года.

На рынке умных колонок в России продолжают лидировать такие бренды, как «Яндекс», «Сбер» и «ВКонтакте». Эти компании успешно продвигают свои устройства через магазины «М.Видео-Эльдорадо» и другие каналы продаж.