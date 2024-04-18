Главная » Новости

Продажи смарт-колонок в России выросли на 33,3% по итогам 1 квартала 2024 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

В первом квартале 2024 года продажи умных колонок в России выросли на треть.

Количество проданных устройств увеличилось до 1,2 миллиона штук, что на 33,3% больше, чем в первом квартале 2023 года, когда было продано 900 000 устройств.

В денежном выражении продажи в этом квартале ожидаются не менее 10 миллиардов рублей, в сравнении с 7,3 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года.

На рынке умных колонок в России продолжают лидировать такие бренды, как «Яндекс», «Сбер» и «ВКонтакте». Эти компании успешно продвигают свои устройства через магазины «М.Видео-Эльдорадо» и другие каналы продаж.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.