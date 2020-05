Первый ролевой экшн «Ведьмака» дебютировал еще в 2007 году, когда первая часть появилась на ПК, а затем вышел релиз продолжения в виде The Witcher 2: Assassins of Kings в 2011-м и The Witcher 3: Wild Hunt в 2015-м.

Все игры, которые входят в серию The Witcher учитывали в объёмах продаж и в результате оказалось, что продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий.

Об этом рассказали разработчики, отметив, что еще два года назад объёмы достигли показателя 33 млн копий.

Особую известность «Ведьмак» получил после съемки сериала от Netflix, который вышел на большие экраны в конце прошлого года.