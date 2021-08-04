Продажи Samsung Galaxy S21 стали худшими в истории линейки

Серия Galaxy S20 известна плохими продажами. В связи с этим Samsung не только выпустила новую серию Galaxy S21 месяцем ранее, но и удешевила ее. Несмотря на это, продажи последних моделей серии Galaxy S, как говорят, даже ниже, чем у его предшественников.

Согласно отчету Kiwoom Securities, Samsung удалось продать только 13,5 миллионов единиц серии Galaxy S21 в течение первых шести месяцев на рынке. В отчете говорится, что продажи снизились на 20% и колоссальные 47% по сравнению с сериями Galaxy S20 и Galaxy S10 соответственно.

Модели серии Samsung Galaxy S21 считаются худшими из смартфонов серии Galaxy S за первые шесть месяцев после выпуска. Фактически, согласно данным, продажи линейки Galaxy S с каждым годом постепенно снижаются.

Похоже, люди потеряли интерес к культовой серии Galaxy S. К сожалению, это не единственные плохие новости для Samsung. Китайский технологический гигант Xiaomi обогнал южнокорейского технологического гиганта и впервые во втором квартале 2021 года стал крупнейшим брендом смартфонов в Европе. Для тех, кто не знает, компания Xiaomi на данный момент также является вторым по величине брендом смартфонов в мире.

Поскольку в этом году не будет Galaxy Note, Samsung продолжит продвижение серии Galaxy S21 во второй половине года для увеличения продаж. Однако компания будет уделять больше внимания серии складных смартфонов Galaxy Z.

Ожидается, что для решения этой проблемы Samsung будет использовать чипсет Exynos с графическим процессором AMD в серии Galaxy S22 в следующем году. Этот SoC считается более мощным, чем Qualcomm Snapdragon 895. Компания ожидает, что этот дифференцирующий фактор приведет к сокращению продаж серии Galaxy S.

Источник — Astera.