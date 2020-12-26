В этом году на рынке смартфоно наблюдался повышенный спрос на смартфоны с гибкими экранами, что вероятно, обусловлено бОльшим выбором моделей.

Продажи раскладных смартфонов в РФ в 2020 году выросли в 4 раза, о чем свидетельствует статистика, опубликованная RG.ru.

Как стало известно, в этом году россияне купили 10,7 тыс. гибких смартфонов. Этот результат в сравнении с 2019 годом оказался в четыре раза больше.

Выручка с продаж таких устройств составила 1,6 млрд рублей.

Чаще всего на рынке продается смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2, а следом за ним по популярности оказались Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate XS.