Продажи POCO C3 в Индии превышают 2 миллиона единиц

В январе этого года POCO объявила что продала один миллион единиц POCO C3 в Индии, с момента запуска. POCO C3 был впервые анонсирован в Индии в октябре 2020 года, что означает, что потребовалось всего 3 месяца, чтобы достичь отметки в один миллион. Через девять месяцев POCO снова объявила, что продала более 2 миллионов единиц бюджетного C3.

POCO C3 — бюджетный смартфон, и, несмотря на то, что продажи явно замедлились с января, когда было продано 1 миллион единиц, это по-прежнему впечатляющий подвиг.

Напоминаем, что POCO C3 имеет большой 6,53-дюймовый ЖК-дисплей HD + с вырезом в виде капли воды и разрешением HD +. Телефон оснащен до 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Телефон предлагает «молниеносную производительность» с MediaTek Helio G35 SoC во главе.

Задняя сторона POCO C3 имеет двухцветный дизайн. Корпус камеры имеет квадратную форму. Модуль камеры имеет 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный макрообъектив, 2-мегапиксельный датчик глубины, а также светодиодную вспышку. Для селфи на выемке в виде капли воды расположена 5-мегапиксельная камера. Еще одна впечатляющая особенность — это брызгозащищенное покрытие P2i, которое редко можно найти на смартфонах в пределах ценовой категории C3.

POCO C3, доступный в цветах Arctic Blue, Lime Green и Matte Black, в настоящее время предлагается по цене 7499 рупий (~ 101 доллар) на Flipkart за базовую версию 3 ГБ + 32 ГБ. Цена может упасть до 6799 рупий (~ 92 доллара) во время распродажи Big Savings Day.

Источник — Astera.