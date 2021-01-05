Продажи PlayStation 5 в Японии стали самыми низкими среди приставок Sony

На глобальном рынке новое поколение консоли от Sony за первые шесть недель продаж находится в лидерах, причем PlayStation 5 продается в два раза лучше, чем Xbox Series X/S.

При этом на домашнем рынке PlayStation 5 продается хуже, чем прошлое поколение приставки.

По данным аналитического отдела института ACE, в первые шесть недель продаж в Японии продажи консолей PlayStation 5 составили всего 240 тыс. ед.

Это значительно меньше, чем продажи любой другой консоли PlayStation за аналогичный период.

Не исключено, что такие низкие продажи связаны с тем, что компания Sony не смогла поставить в Японию нужное количество игровых консолей.