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Продажи планшетов в России увеличились на треть с начала года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Российский рынок планшетов продолжает демонстрировать впечатляющий рост, как свидетельствуют данные компании М.Видео-Эльдорадо.

Так, за первый квартал 2024 года, продажи планшетов в России выросли на 34,7% по сравнению с прошлым годом в денежном выражении и на 30,3% в количественном.

Это является значительным признаком роста спроса на эти устройства среди российских пользователей.

В первом квартале 2024 года наиболее популярными брендами планшетов в России стали Huawei, Samsung, Honor, Xiaomi и Apple.

Эти компании предлагают разнообразные модели планшетов, учитывая различные потребности и ценовые категории.

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