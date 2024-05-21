Продажи планшетов в России увеличились на треть с начала года

Российский рынок планшетов продолжает демонстрировать впечатляющий рост, как свидетельствуют данные компании М.Видео-Эльдорадо.

Так, за первый квартал 2024 года, продажи планшетов в России выросли на 34,7% по сравнению с прошлым годом в денежном выражении и на 30,3% в количественном.

Это является значительным признаком роста спроса на эти устройства среди российских пользователей.

В первом квартале 2024 года наиболее популярными брендами планшетов в России стали Huawei, Samsung, Honor, Xiaomi и Apple.

Эти компании предлагают разнообразные модели планшетов, учитывая различные потребности и ценовые категории.