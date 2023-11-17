Продажи отечественных смартфонов на ОС «Аврора» достигли 308 штук за 10 дней

В течение 10 дней было продано 367 устройств на общую сумму в 6,1 млн рублей, что превысило ожидания компании. В первую партию устройств были включены смартфоны и планшеты, причем смартфоны оказались более популярными, чем планшеты.

Одной из главных особенностей операционной системы «Аврора» является возможность централизованного управления устройствами через «Аврора Центр».

Это особенно полезно для организаций, которые могут выдавать устройства своим сотрудникам. Владельцы устройств, приобретенных для личного пользования, могут контролировать их только после подключения к корпоративному «Аврора Центру».

Смартфон Fplus R570E оснащен IPS-дисплеем размером 5,7 дюйма, сканером отпечатка пальца, мощным аккумулятором на 5080 мАч, 8-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Планшет Pro Life Tab также имеет мощный процессор, аккумулятор на 10000 мАч, 10,1-дюймовый IPS-дисплей, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти.

Оба устройства имеют стандарт защиты от воды и пыли IP68, поддержку GPS и ГЛОНАСС, а также слот для карты памяти microSD.

Одной из привлекательных особенностей операционной системы «Аврора» является возможность запуска приложений Android с помощью эмулятора Avroid. Кроме того, разработчики работают над адаптацией магазина приложений RuStore под «Аврору» и созданием собственного магазина приложений для бизнес-сегмента — «Аврора маркет».

Пользователи первой партии устройств также получат предустановленный антивирус Dr.Web, офисное решение «МойОфис» и мобильный клиент Telegram — Tavro. Это значительно облегчит использование устройств и обеспечит защиту от вредоносных программ.

Источник: cnews.ru.