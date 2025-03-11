Продажи обновленных Apple Watch Series 10 оказались низкими

Продажи Apple Watch снизились на 19% в 2024 году, что связано с минимальными обновлениями в модели Series 10 и отсутствием спроса, особенно в США.

В то время как мировой рынок смарт-часов сократился на 7%, Apple осталась лидером с долей 22%, но её конкуренты, такие как Xiaomi, Huawei и Samsung, увеличили свою долю.

Xiaomi стала крупнейшим игроком на рынке, увеличив продажи на 135% благодаря успеху моделей Watch S1 и доступных смарт-часов Redmi.

Huawei также показала рост на 35% на китайском рынке. Samsung увеличила свои продажи на 3% благодаря новым моделям Galaxy Watch.

Китай теперь является крупнейшим рынком смарт-часов с долей 25%, за ним следуют Индия с 23%, Северная Америка с 22% и Европа с 15%. Прогнозы указывают на возможный рост рынка смарт-часов в 2025 году.

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