Главная » Новости

Продажи обновленных Apple Watch Series 10 оказались низкими

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Продажи Apple Watch снизились на 19% в 2024 году, что связано с минимальными обновлениями в модели Series 10 и отсутствием спроса, особенно в США.

Продажи обновленных Apple Watch Series 10 оказались низкими

В то время как мировой рынок смарт-часов сократился на 7%, Apple осталась лидером с долей 22%, но её конкуренты, такие как Xiaomi, Huawei и Samsung, увеличили свою долю.

Xiaomi стала крупнейшим игроком на рынке, увеличив продажи на 135% благодаря успеху моделей Watch S1 и доступных смарт-часов Redmi.

Huawei также показала рост на 35% на китайском рынке. Samsung увеличила свои продажи на 3% благодаря новым моделям Galaxy Watch.

Китай теперь является крупнейшим рынком смарт-часов с долей 25%, за ним следуют Индия с 23%, Северная Америка с 22% и Европа с 15%. Прогнозы указывают на возможный рост рынка смарт-часов в 2025 году.

источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.