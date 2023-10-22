Продажи нового раскладного смартфона OnePlus Open начнутся 26 октября

OnePlus представила свой первый складной смартфон под простым и лаконичным названием — OnePlus. Внутренний дисплей имеет 2K-матрицу AMOLED LTPO с возможностью изменения частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц и диагональю 7,82″. Внешний экран также является AMOLED-экраном с размером 6,31″ и поддерживает частоту до 120 Гц. Яркость обоих экранов достигает 2800 нит. Согласно заявлению компании, при использовании смартфона и его складывании 100 раз в день, шарнир прослужит 10 лет.

Ответственность за производительность лежит на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти предоставлено 512 ГБ без возможности расширения.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4805 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Устройство не имеет защиты от воды и пыли, а также не поддерживает беспроводную зарядку. Основная камера оснащена 48 Мп сенсором, широкоугольная камера также имеет разрешение 48 Мп, а телеобъектив – 64 Мп. Предусмотрен трехкратный оптический зум и шестикратный зум с кропом. Запись видео поддерживается в формате 4K при 30 кадрах в секунду с включенным Dolby Vision HDR, а также в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду без HDR. Устройство снабжено двумя фронтальными камерами: 20 Мп и 32 Мп.

Продажи OnePlus Open начнутся с 26 октября. Официальная цена составляет $1699.