Продажи Nintendo Switch достигли почти 60 млн консолей

Игровая приставка может скоро догнать в популярности PlayStation 4.

Nintendo опубликовала отчётные данные по продажам Nintendo Switch за период с 1 апреля по 31 марта 2020 года.

В отчетный период, как говорится в финансовом отчете, компания получила 12 млрд долларов с продажи приставок, а чистая прибыль составила 2,43 млрд долларов, что на 33,3% больше.

В указанный выше период объёмы продаж консоли составили 14,83 млн экземпляров, что на 12,5% меньше.

Однако с момента выхода в продажу игровая приставка Nintendo Switch уже разошлась тиражом в количестве 57,57 млн единиц.

Для сравнения приводят PlayStation 4, которая продавалась на рынке примерно такими же темпами.