Продажи iPhone в Китае снижаются на фоне конкуренции с Huawei

Продажи iPhone от Apple в Китае продолжают падать, особенно после выхода серии Huawei Mate 70. Это создает проблемы для компании на одном из ее крупнейших рынков, и китайские конкуренты становятся серьезной угрозой для Apple.

Аналитик Минг-Чи Куо в своем блоге сообщил, что поставки iPhone в Китай снизились на 10–12% по сравнению с прошлым годом.

Основной причиной ухудшения ситуации называют отсутствие новых инноваций и технологий, таких как искусственный интеллект, в новых моделях. Например, изменения в дизайне iPhone 16 были минимальными.

В то время как линейка iPhone не привлекла большого интереса, Huawei представила серию Mate 70 с мощными функциями искусственного интеллекта и новыми технологиями, что добавляет конкуренции.

Куо прогнозирует, что в 2024 году Apple сможет продать около 220 миллионов iPhone, но достижение этой цифры может быть затруднено из-за проблем на китайском рынке.

В 2025 году ожидается дальнейшее снижение продаж, несмотря на запуск новых моделей, включая iPhone SE 4 и складную версию, которые могут поддерживать только eSIM. В то же время Huawei готовит новый Mate 80, что может создать дополнительные вызовы для Apple.