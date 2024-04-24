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Продажи iPhone от Apple в КНР упали на 19%, а продажи Huawei выросли на 67%

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В первом квартале 2024 года Apple столкнулась с трудностями на китайском рынке смартфонов, в результате чего продажи iPhone снизились на 19%. В то же время продажи конкурирующего бренда Huawei выросли на 67%.

Продажи iPhone от Apple в КНР упали на 19%, а продажи Huawei выросли на 67%

Продажи iPhone в Китае достигли самого низкого уровня с 2020 года, что привело к сокращению доли рынка Apple с 19,7% до 15,7%. Таким образом, компания оказалась на третьем месте после Vivo и Honor.

Существует несколько причин снижения продаж iPhone в Китае. Один из факторов — правительственный запрет на использование устройств Apple среди госслужащих, что негативно сказалось на продажах компании.

Кроме того, Huawei продемонстрировала впечатляющий рост продаж, который составил 67%, благодаря успешному выпуску высококачественных смартфонов серии Mate 60. Такой резкий рост позволил Huawei занять четвертое место по доле рынка, которая составила 15,5%.

Низкий спрос на устройства Apple также способствовал снижению продаж в Китае, несмотря на скидки и субсидии, предлагаемые компанией. Apple предпринимает усилия, чтобы сохранить свои позиции на конкурентном китайском рынке, но сталкивается с трудностями.

Аналитики Counterpoint Research ожидают, что во втором квартале 2024 года может произойти положительный сдвиг в продажах iPhone, вызванный введением новых цветовых решений и агрессивными инициативами по продажам.

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