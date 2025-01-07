Продажи Huawei Pura 70 могут достичь 10 миллионов единиц

Новые данные показывают, что продажи смартфона Huawei Pura 70 могут составить 10 миллионов единиц в будущем.

Этот флагманский телефон популярен в Китае благодаря своему уникальному дизайну, доступной цене и мощным AI-функциям.

За два месяца было продано 3,5 миллиона устройств, и сейчас Huawei реализует около 1 миллиона телефонов Pura 70 ежемесячно.

Некоторые пользователи начали предполагать, что рост продаж стандартной модели может привести к общему объему поставок всей линейки Pura 70 до 20 миллионов.

Huawei Pura 70 представлен в четырех цветах и имеет 6,6-дюймовый OLED-экран, чипсет Kirin 9000S1, 12 ГБ оперативной памяти и тройную камеру с основным объективом на 50 Мп. Аккумулятор устройства емкостью 4900 мАч поддерживает быструю зарядку.