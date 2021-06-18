Samsung анонсировала Galaxy Z Fold 2 в августе прошлого года. Ходят слухи, что южнокорейская компания может объявить Galaxy Z Fold 3 своим преемником в августе. Свежая информация показывает, что компания прекратила продажи Z Fold 2 в США, что, вероятно, намекает на то, что запуск Z Fold 3 может произойти через несколько недель.

Оригинальный Galaxy Fold уже давно распродан, что говорит о том, что компания неправильно сформулировала отказ от ответственности. Зарубежный сайт утверждает, что разблокированные версии Galaxy Z Fold 2, AT&TT и T-Mobile, возможно, закончились 12 июня.

Z Fold 2 по-прежнему доступен на сайтах Best Buy и AT&T, что указывает на то, что компания может постепенно отказываться от этого устройства. Ранее на этой неделе Макс Вайнбах намекнул, что следующее мероприятие Samsung Unpacked состоится 3 августа.

На мероприятии могут появиться Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4. В утечке также утверждалось, что складные модели серии Z поступят в продажу с 27 августа, а линейка Watch 4 будет продаваться с 11 августа.

Источник — Astera.