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Продажи Galaxy Z Fold 2 остановились в США в преддверии ожидаемого по слухам запуска Galaxy Z Fold 3

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Samsung анонсировала Galaxy Z Fold 2 в августе прошлого года. Ходят слухи, что южнокорейская компания может объявить Galaxy Z Fold 3 своим преемником в августе. Свежая информация показывает, что компания прекратила продажи Z Fold 2 в США, что, вероятно, намекает на то, что запуск Z Fold 3 может произойти через несколько недель.

Оригинальный Galaxy Fold уже давно распродан, что говорит о том, что компания неправильно сформулировала отказ от ответственности. Зарубежный сайт утверждает, что разблокированные версии Galaxy Z Fold 2, AT&TT и T-Mobile, возможно, закончились 12 июня.

Продажи Galaxy Z Fold 2 остановились в США в преддверии ожидаемого по слухам запуска Galaxy Z Fold 3

Z Fold 2 по-прежнему доступен на сайтах Best Buy и AT&T, что указывает на то, что компания может постепенно отказываться от этого устройства. Ранее на этой неделе Макс Вайнбах намекнул, что следующее мероприятие Samsung Unpacked состоится 3 августа.

На мероприятии могут появиться Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4. В утечке также утверждалось, что складные модели серии Z поступят в продажу с 27 августа, а линейка Watch 4 будет продаваться с 11 августа.

Источник — Astera.

Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Fold 3
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