Продажи eSIM россиянам запустили в мессенджере Telegram

Теперь владельцы устройств, поддерживающих технологию eSIM, могут приобрести ее прямо в боте Telegram.

Для этого им необходимо убедиться, что их гаджет поддерживает данную технологию, выбрать подходящий тариф и номер телефона.

После прохождения процедуры подтверждения личности через МТС ID, пользователи могут активировать eSIM на своем устройстве с помощью QR-кода, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Представители компании МТС отмечают, что в прошлом году они предоставили своим клиентам возможность заказать SIM-карту через Telegram.

Услуга вызвала большой интерес у пользователей, и теперь они могут получить номер без необходимости посещения магазина или ожидания доставки. Согласно данным, 56% россиян уже пользуются чат-ботами в Telegram, и для них это удобный и быстрый способ приобрести eSIM и сразу же начать пользоваться связью.

Технически, Telegram обеспечивает комфортное взаимодействие с пользователями, не требуя постоянного подключения и тем самым снижая уязвимость к мошенничеству.

По данным Big Data МТС, самые активные покупатели eSIM — молодые люди в возрасте 24-35 лет (27% продаж) и подростки (22%). Большинство пользователей виртуальных SIM-карт — мужчины (70%).

Среди устройств, поддерживающих eSIM, наиболее популярны гаджеты Apple (особенно iPhone 11), которые составляют 58% всех устройств с eSIM. Терминалы оплаты и устройства Samsung занимают соответственно 16% и 3% рынка eSIM. Самые активные поклонники этой технологии проживают в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Саратове.