Продажи Apple провалились в период крупной распродажи в Китае, Huawei показала рост

В Китае 11 ноября отмечают «день холостяков», который стал аналогом западной «чёрной пятницы». В это время местные торговые площадки проводят распродажи, включая скидки на смартфоны. Однако аналитики Counterpoint Research выяснили, что в этом году продажи смартфонов за две недели распродаж снизились на 9% по сравнению с прошлым годом.

Исследование охватило период с 30 октября по 12 ноября 2023 года и с 28 октября по 10 ноября 2024 года. Несмотря на то что до начала распродаж продажи смартфонов в Китае немного превышали прошлогодние показатели, в итоге они оказались хуже на 9%. Особенно заметно снизились продажи продукции Apple, которая потеряла двузначный процент, хотя точные цифры не раскрыты.

Конкуренты Apple показали лучшие результаты. Например, Huawei увеличила продажи на 7% благодаря скидкам на модели Pura 70 и Mate 60, а также выходу серии Nova 13 с поддержкой 5G. Бренды Oppo и OnePlus увеличили объемы продаж на 6% благодаря доступным моделям, а Vivo подняла продажи на 5%.

В то же время Xiaomi столкнулась со снижением на 6%. Успехом смогла похвастаться только серия Xiaomi 15. Марка Honor показала снижение на 15%, так как новые смартфоны Magic 7 не успели выйти на рынок до завершения распродаж. Тем не менее среди моделей Apple наибольшим спросом пользовались iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, представленные в сентябре.