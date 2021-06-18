Продажи Apple iPhone превысили 100 миллионов юаней за секунду

Спрос на iPhone резко вырос в Китае после того, как доминирование Huawei на рынке замедляется. В соответствии с этим технологический гигант зарегистрировал впечатляющие показатели продаж в последний день 618-й распродажи в Китае.

Согласно данным он продал модели iPhone на сумму более 100 миллионов юаней на платформе электронной коммерции, и это тоже всего за секунду. В то время как другие бренды также показали впечатляющие цифры, Apple оказалась на вершине.

Такие компании, как Haier, Midea и Gree, достигли продаж на 100 миллионов юаней за минуту, в то время как такие бренды, как Siemens и Xiaomi, пересекли рынок продаж на 100 миллионов юаней за три минуты.

Кроме того, выяснилось, что продажи смартфонов Samsung увеличились на 200 процентов в годовом исчислении. Кроме того, оборот Realme и iQOO за первые 15 минут увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, оборот наушников с активным шумоподавлением увеличился на 260 процентов в годовом исчислении за первые 10 минут.

Источник — Astera.