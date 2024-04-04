Проблемы с производством заставили Apple перенести сроки запуска новых iPad

Согласно отчету тайваньского издания DigiTimes, Apple столкнулась с проблемами при производстве новых моделей iPad, из-за чего были многократно отложены их запуск.

Изначально планировалось выпустить новые iPad Pro и iPad Air в марте, затем срок был перенесен на апрель, а теперь на май. Основной причиной задержки являются проблемы с производством компонентов для планшетов.

Так, Apple несколько раз откладывала массовое производство объективов для новых iPad по неизвестным причинам. Ранее появлялась информация о проблемах с производством необходимого количества экранов для iPad Pro из-за ограничений мощностей фабрик Samsung Display.

Новыми предварительными сроками запуска называют начало производства в мае.