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Проблемы с перегревом Apple Watch SE приводят к ожогам запястий и повреждению дисплея

20.10.2020 10:32

Шесть владельцев Apple Watch SE из Южной Кореи сообщили о проблемах с перегревом, согласно сообщению Reddit.

Согласно отчету, некоторые устройства, ориентированные на здоровье, нагрелись до такой степени, что дисплей был поврежден, и в одном случае он обжег запястье пользователя. Некоторые сказали, что столкнулись с проблемой, когда их часы заряжались, а другие почувствовали жжение, когда они были на запястье.

Проблема возникла в течение нескольких дней использования, и явным признаком самоповреждения является желтое пятно на экране, обнаруженное затронутыми применениями.

Проблема, похоже, исходит из области над разъемами дисплея. Из шести пользователей, заявивших о проблеме, трое получили возмещение от Apple. Штаб вернется с личным ответом в ближайшие дни.

Хотя проблема довольно серьезная, она не кажется широко распространенной и, по-видимому, ограничена небольшой партией моделей Apple Watch SE для Южной Кореи .

Часы были выпущены вместе с Apple Watch 6 в качестве бюджетной альтернативы для людей, которые не хотят тратить деньги на более дорогую модель. Он обладает большинством основных функций флагманской модели, а также имеет тот же дизайн, но у него более старый процессор и отсутствует мониторинг ЭКГ, постоянно включенный дисплей и приложение для измерения кислорода в крови. Он поступил в продажу 18 сентября.

Вот несколько изображений проблемных агрегатов:

Проблемы с перегревом Apple Watch SE приводят к ожогам запястий и повреждению дисплея

Проблемы с перегревом Apple Watch SE приводят к ожогам запястий и повреждению дисплея

Проблемы с перегревом Apple Watch SE приводят к ожогам запястий и повреждению дисплея

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