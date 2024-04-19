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«Проблема с зеленой линией»: пользователи пожаловались на экран Samsung Galaxy S21

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S21 начали сталкиваться с проблемой появления вертикальной зеленой полосы на экране своих устройств.

"Проблема с зеленой линией": пользователи пожаловались на экран Samsung Galaxy S21

Этот дефект, получивший название «проблема с зеленой линией», вызывает беспокойство среди пользователей, поскольку линия простирается через всю площадь экрана и не может быть удалена.

Хотя точная причина этой проблемы пока неизвестна, некоторые пользователи связывают ее с обновлением программного обеспечения, в то время как другие полагают, что она может быть вызвана неисправностью разъема дисплея или повреждением гибкого шлейфа, соединяющего панель с основной платой смартфона.

Некоторые отмечают, что проблема возникает после обновления программного обеспечения Galaxy S21 FE, в то время как другие сталкиваются с ней после установки апрельского патча на Galaxy S21 Ultra.

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