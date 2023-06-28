Главная » Новости

Приставка Steam Deck официально поддерживает уже более 10 000 игр

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Портативная консоль Steam Deck, которая задала новое направление на рынке игровых приставок, уже поддерживает более 10 тыс. игр.
О новом достижении для Steam Deck написал портал Steam Deck Life, годом ранее для приставки было оптимизировано 9 тыс. игр, в средине 2023 года количество проектов превысило 10 тыс.

Отмечается, что 3472 игры оптимизированы для Steam Deck, остальные 6530 могут работать на устройстве, но требуют предварительных настроек.

Напомним, презентация Steam Deck состоялась в феврале прошлого года, сколько на рынке было продано консолей пока не сообщается, но аналитики уверены, что продажи уже достигли 3 млн ед.

Steam Deck
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.