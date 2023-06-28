Приставка Steam Deck официально поддерживает уже более 10 000 игр

Портативная консоль Steam Deck, которая задала новое направление на рынке игровых приставок, уже поддерживает более 10 тыс. игр.

О новом достижении для Steam Deck написал портал Steam Deck Life, годом ранее для приставки было оптимизировано 9 тыс. игр, в средине 2023 года количество проектов превысило 10 тыс.

Отмечается, что 3472 игры оптимизированы для Steam Deck, остальные 6530 могут работать на устройстве, но требуют предварительных настроек.

Напомним, презентация Steam Deck состоялась в феврале прошлого года, сколько на рынке было продано консолей пока не сообщается, но аналитики уверены, что продажи уже достигли 3 млн ед.