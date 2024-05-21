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Pringles выпустил необычные чипсы в честь 15-летия Minecraft

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Pringles снова порадовала фанатов игры Minecraft необычным релизом чипсов. В честь 15-летия игры был представлен новый вкус под названием Spicy TNT, или «Острый динамит».

Pringles выпустил необычные чипсы в честь 15-летия Minecraft

Создатели описывают его как сочетание игрового азарта и острого вкуса, который покалывает язык. В составе чипсов соединены острый перец и сыр.

TNT в Minecraft является мощной взрывчаткой, используемой для строительства, добычи полезных ископаемых и просто для развлечения.

Чипсы Spicy TNT пытаются передать эти же ощущения геймерам. Однако, следует отметить, что выпуск чипсов ограничен и будет доступен в ограниченном тираже.

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