Pringles выпустил необычные чипсы в честь 15-летия Minecraft

Компания Pringles снова порадовала фанатов игры Minecraft необычным релизом чипсов. В честь 15-летия игры был представлен новый вкус под названием Spicy TNT, или «Острый динамит».

Создатели описывают его как сочетание игрового азарта и острого вкуса, который покалывает язык. В составе чипсов соединены острый перец и сыр.

TNT в Minecraft является мощной взрывчаткой, используемой для строительства, добычи полезных ископаемых и просто для развлечения.

Чипсы Spicy TNT пытаются передать эти же ощущения геймерам. Однако, следует отметить, что выпуск чипсов ограничен и будет доступен в ограниченном тираже.