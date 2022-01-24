Применение гибких резервуаров Flexsol

Для хранения нефтепродуктов и жидких удобрений используются не только емкости из металла или бетона. Вы можете найти и более современные и практичные решения. И один из вариантов мягкие резервуары. Чтобы выбрать такую емкость, необходимо выяснить ее преимущества.

Что такое эластичные резервуары?

Изготавливаются мягкие резервуары из полимерных материалов – ПВХ и полиуретана. В зависимости от назначения в состав могут добавляться разные добавки. Для создания цистерн Flexsol используется ткань из полимеров с усиленным плетением. Материал эффективно защищает эластичные емкости от негативных внешних факторов и от влияния жидкости изнутри.

Функциональные конструкции имеют следующие особенности:

фурнитура и комплектующие изготавливаются из ПВХ сырья, обладающего высокой стойкостью;

в процессе производства применяется полимерная ткань с повышенным уровнем плотности;

для сварки швов применяется инновационное оборудование высокой точности. Использование тока высокой частоты обеспечивает прочный шов.

Зачем нужны гибкие резервуары?

Мягкие резервуары идеально подходят для воды и разных жидкостей. С их помощью можно обеспечить надежное хранение следующих сред:

жидкие удобрения;

техническая и питьевая вода;

хранение отходов и сточных вод;

нефтепродукты.

Гибкие резервуары отличаются долговечностью и универсальностью, что позволяет их применять в разных сферах деятельности.

Почему стоит выбрать эластичные резервуары?

Полимерные резервуары Флексол более практичные конструкции, чем хранилища из стали. Металл быстро выходит из строя из-за агрессивного воздействия содержимого. Таким конструкциям часто требуется ремонт. С гибкими конструкциями таких сложностей не возникает. Они отличаются стойкостью к соляным компонентам. На полимерной поверхности не появляется ржавчина.

Емкости для хранения нефтепродуктов обладают такими преимуществами:

компактные размеры. В сложенном состоянии не занимают большое пространство;

герметичность конструкций позволяет сохранить исходные качества продукции;

не требуется разрешений на размещение и больших вложений;

мобильность. Можно перевезти на новое место применения;

долговечность. Не требуется реставрация и регулярные чистки;

ПВХ мембраны отличаются высокой прочностью на разрыв;

высококачественный материал способен выдерживать перепады температур от минус 60 и до плюс 85.

Чтобы обслуживать мягкие резервуары не требуется много сотрудников. Конструкции подходят для многократного применения.

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