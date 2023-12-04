Приложения «Ситидрайв», «СберМаркет» и РЖД удалены из AppStore

Из App Store были удалены три популярных российских приложения: «РЖД Пассажирам», «СберМаркет» и «Ситидрайв». Теперь пользователи iOS не могут скачать эти программы из каталога для своих устройств.

Приложение «РЖД Пассажирам» позволяло покупать билеты на поезда, «СберМаркет» предоставлял сервис доставки продуктов и товаров из магазинов, а «Ситидрайв» было приложением для каршеринга.

Компания «СберМаркет» прокомментировала ситуацию, заявив, что приложение больше недоступно для скачивания и обновления в App Store. Однако уже установленные версии продолжат работать без ограничений, и их не нужно удалять.

Представители «РЖД» также сообщили, что приложение «РЖД Пассажирам» удалено из App Store, но уже установленные версии продолжат работать. Они не рекомендуют обновлять или переустанавливать приложение, так как новые версии больше нельзя будет установить.

Все три приложения все еще доступны в Google Play для пользователей Android. Однако приложение «Госуслуги Москвы» было удалено из этого маркетплейса.