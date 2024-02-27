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Приложения «СБПэй» и «Автодора» удалили из магазина приложений AppStore

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Это связано с американскими санкциями.

Приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй», «Привет!» и «Автодор» стали недоступны для скачивания из магазина приложений AppStore. Также приложение «Автодор» исчезло из Google Play.

Приложение «Автодор» подверглось санкциям со стороны США в сентябре 2023 года. На прошлой неделе американский Минфин расширил список санкций, включив в него НСПК, которая является оператором российских карт «Мир».

НСПК полностью принадлежит Центральному банку России и была создана в 2014 году после санкций США по причине присоединения Крыма. НСПК заявила, что ограничения не повлияли на работу платежной системы «Мир».

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