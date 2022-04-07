Приложения «Сбербанка» и «Альфа-банка» могут исчезнуть из Google Play и App Store

Приложения для мобильных устройств от «Сбербанка» и «Альфа-банка» могут убрать и магазинов App Store и Google Play.
Об этом сказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
Накануне американское правительство ввело новый пакет санкций против «Сбербанка» и «Альфа-банка».
Санкции подразумевают заморозку активов и запрет для американских банков вести деятельность со «Сбербанком» и «Альфа-банком».
Помимо этого, могут удалить приложение кредитных учреждений из App Store и Google Play.
В списке запретов этого конечно не было, поэтому это всего лишь предположение. Если это произойдет, то россиянам придется пользоваться мобильным банком через веб-браузеры.