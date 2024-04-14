Приложения Газпромбанка и МКБ с 13 апреля стали недоступными в App Store

Согласно пресс-службам Газпромбанка и Московского кредитного банка (МКБ), их мобильные приложения стали недоступны для загрузки в App Store.

Клиенты были удалены с магазина приложений 13 апреля. В кредитных учреждениях отметили что скаченные ранее на смартфоны приложения будут продолжать работать, но после их удаления с устройства восстановить программы больше не получится.

Пользователям приложения МКБ под названием «К Деньгам» рекомендуется не удалять его и отключить автоматическое обновление на iPhone. Вместо этого, для входа в «МКБ Онлайн» рекомендуется использовать интернет-банк, адаптированный для iPhone.