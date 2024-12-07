Приложения Газпромбанка и БКС-банка были удалены из Google Play

Приложение Газпромбанка (ГПБ) стало недоступно в Google Play, о чём кредитная организация сообщила 6 декабря в своем Telegram-канале.

В сообщении ГПБ говорится, что приложение можно найти в «альтернативных источниках», таких, как RuStore и AppGallery.

Банк отметил, что если приложение уже установлено на устройстве, оно будет продолжать работать в обычном режиме. При этом брокерское приложение «Газпромбанк Инвестиции» и приложение мобильного оператора «ГПБ Мобайл» остаются доступными в Google Play.

Кроме того, из Google Play исчезли приложения других банков, таких как БКС-банк, «ББР банк», Севергазбанк и Примсоцбанк.