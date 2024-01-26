Приложения Apple следили за пользователями с помощью уведомлений

По информации, опубликованной изданием BleepingComputer, создатели приложений для iPhone обнаружили новый способ сбора данных пользователей.

Исследователь Mysk обнаружил, что разработчики могут настроить приложения таким образом, чтобы они собирали и передавали данные о девайсе пользователя через уведомления.

Исследователь выяснил, что многие приложения собирают информацию о различных параметрах устройства, таких как время работы системы, язык клавиатуры, доступная память, состояние батареи, использование памяти, модель устройства и яркость дисплея.

По словам исследователя, эта практика встречается чаще, чем ожидалось, и затрагивает большинство популярных соцсетей и мессенджеров.

Журналисты обратились за комментарием к компаниям, но не получили оперативного ответа. Однако, стоит отметить, что весной Apple планирует ужесточить правила использования API уведомлений и потребует от разработчиков объяснить, для чего им нужны определенные данные.

Важно отметить, что эта информация основана на исследовании одного человека, и официальных заявлений или подтверждений со стороны компаний пока не поступало.

Но если эти данные оказываются достоверными, то это может вызвать серьезные вопросы о приватности и безопасности пользователей iPhone.