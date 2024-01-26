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Приложения Apple следили за пользователями с помощью уведомлений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 140 Опубликовано

По информации, опубликованной изданием BleepingComputer, создатели приложений для iPhone обнаружили новый способ сбора данных пользователей.

Исследователь Mysk обнаружил, что разработчики могут настроить приложения таким образом, чтобы они собирали и передавали данные о девайсе пользователя через уведомления.

Исследователь выяснил, что многие приложения собирают информацию о различных параметрах устройства, таких как время работы системы, язык клавиатуры, доступная память, состояние батареи, использование памяти, модель устройства и яркость дисплея.

По словам исследователя, эта практика встречается чаще, чем ожидалось, и затрагивает большинство популярных соцсетей и мессенджеров.

Журналисты обратились за комментарием к компаниям, но не получили оперативного ответа. Однако, стоит отметить, что весной Apple планирует ужесточить правила использования API уведомлений и потребует от разработчиков объяснить, для чего им нужны определенные данные.

Важно отметить, что эта информация основана на исследовании одного человека, и официальных заявлений или подтверждений со стороны компаний пока не поступало.

Но если эти данные оказываются достоверными, то это может вызвать серьезные вопросы о приватности и безопасности пользователей iPhone.

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