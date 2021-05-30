Приложение «Здоровье» в смартфонах Apple получит опцию контроля питания

Компания Apple продолжит внедрять в свои устройства технологии и системы для слежения за здоровьем.

По данным инсайдера Коннора Джуисса, в iOS 15 ожидается появление дневника потребления пищи.

Эта функция будет добавлена в сервис «Здоровье». В нем появится возможность следить за питанием, и считать калории.

Предположительно, на основе этих данных и активности пользователя будет автоматически высчитываться суточная норма калорий.

Пока неизвестно будет ли добавлена новая функция в другие версии iOS, или она станет эксклюзивом для iOS 15.

Напомним, релиз iOS 15 пройдет на конференции WWDC, которая состоится в следующем месяце, а финальная версия операционной системы выйдет осенью.