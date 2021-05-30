Приложение «Здоровье» в смартфонах Apple получит опцию контроля питания

Приложение «Здоровье» в смартфонах Apple получит опцию контроля питания30.05.2021 22:34
Компания Apple продолжит внедрять в свои устройства технологии и системы для слежения за здоровьем.
По данным инсайдера Коннора Джуисса, в iOS 15 ожидается появление дневника потребления пищи.
Эта функция будет добавлена в сервис «Здоровье». В нем появится возможность следить за питанием, и считать калории.
Предположительно, на основе этих данных и активности пользователя будет автоматически высчитываться суточная норма калорий.
Пока неизвестно будет ли добавлена новая функция в другие версии iOS, или она станет эксклюзивом для iOS 15.
Напомним, релиз iOS 15 пройдет на конференции WWDC, которая состоится в следующем месяце, а финальная версия операционной системы выйдет осенью.
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