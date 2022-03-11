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Приложение ВТБ перестало работать на некоторых смартфонах iPhone

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При попытке войти в мобильное приложение на экране смартфона появляется сообщение «Версия вашего приложения устарела и может работать неправильно. Пожалуйста, обновите приложение».
Журналисты РИА Новости проверили работоспособность сервиса. Они обновили приложение ВТБ, но это никак не повлияло на работу ПО.

ВТБ еще 1 марта сообщали, что на iOS могут возникнуть проблемы в работе сервиса, так как банк находится под санкциями.

Пресс-служба банка предлагает клиентам использовать веб-версию «ВТБ Онлайн» или терминалы ВТБ.

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