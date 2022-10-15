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Приложение «ВКонтакте» снова доступно в магазине приложений Apple App Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

В App Store вернули приложение «ВКонтакте», а после там появились и другие программы экосистемы Mail.Ru.

В магазин приложений для устройств под управлением iOS вернули программы, разработанные компанией VK.

Как написала пресс-служба VK, в App Store снова доступны «Почта Mail.Ru» и «Облако Mail.Ru», «Маруся» и «Юла». Также можно скачать программу «ВКонтакте» и ее сопутствующие Новости», «Звонки», «Мессенджер» и «VK Музыка».

Ранее Apple из App Store удалила все программы компании VK, тогда было сказано, что это было сделано в связи с введением санкций от Великобритании.

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