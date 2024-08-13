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Приложение VK Видео стало доступно на отечественном Р-ФОН

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Приложение VK Видео успешно работает на смартфонах Р-ФОН благодаря специальному эмулятору.

Приложение VK Видео стало доступно на отечественном Р-ФОН

Это позволяет пользователям запускать и использовать Android-приложение прямо на устройствах с ОС РОСА Мобайл, сохраняя привычный интерфейс.

Особенность системы заключается в том, что нативные и Android-приложения отображаются на одном экране, но с различиями в визуальном представлении: нативные приложения имеют овальные иконки, а APK — круглые.

VK Видео на Р-ФОН показал отличную совместимость с РОСА Мобайл, обеспечивая высокую производительность и стабильность, что позволяет пользователям без проблем получать доступ к видео-контенту.

Сергей Кравцов, член Совета директоров НТЦ ИТ РОСА и Рутек, отметил, что использование VK Видео через эмулятор позволит пользователям наслаждаться привычным контентом даже при ограниченном доступе к международным сервисам. Это важный шаг к цифровой независимости и расширению возможностей для развлечений в стране.

Источник: Р-ФОН.

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