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Приложение «VK Видео» достигло 20 миллионов установок

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По данным ТАСС, приложение «VK Видео», запущенное в сентябре 2023 года, преодолело отметку в 20 миллионов установок на смартфонах и умных телевизорах.

Более 11 миллионов установок пришлись на Android, около 6 миллионов — на Android TV, и 3 миллиона — на iOS.

Пик загрузок пришелся на июль, когда приложение было скачано почти 2 миллиона раз. В первой неделе августа число пользователей увеличилось в 2,2 раза по сравнению с июлем, достигнув 2,5 миллиона пользователей в сутки.

Суммарное время просмотра в приложении выросло в 2,6 раза, превысив 5 миллионов часов.

Этот рост популярности «VK Видео» наблюдается на фоне проблем с видеохостингом YouTube.

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