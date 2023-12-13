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Приложение «Тинькофф Мобайл» вернулось в App Store, но с новым названием

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Мобильное приложение «Тинькофф Мобайл» снова доступно в официальном магазине приложений для устройств на iOS.

Но теперь оно называется TIMOB и имеет новый значок. Впервые об этом узнали из телеграм-канала «Эмулятор техноблогера». Разработчиком приложения указан Tinkoff Mobail.

Несмотря на изменения, можно с уверенностью сказать, что это не мошенническое приложение. Представители «Тинькофф Мобайл» подтвердили, что TIMOB является официальным приложением.

TIMOB имеет те же функции, что и прежнее приложение «Тинькофф Мобайл», которое было удалено из App Store из-за санкций, примененных к родительской компании «Тинькофф». Однако пока неизвестно, как долго новое приложение сможет оставаться в App Store, прежде чем его заметят модераторы Apple.

Приложение «Тинькофф Мобайл» вернулось в App Store, но с новым названием

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