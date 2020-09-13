Сообщение о том, что социальная сеть смогла обойти блокировку на территории Украины, появилось на странице «VK Украина».

Сообщается, что приложение соцсети «ВКонтакте» обошло блокировку на Украине, благодаря чему теперь пользоваться мобильным приложением стало возможным без специальных программ.

Без ограничений заходить на собственную страницу в ВК украинцы смогут за счет того, что разработчикам удалось улучшить работу прокси.

Стоит отметить, что блокировку обошло только мобильное приложение, тогда как пользователям компьютеров все также придется использовать VPN.

Напомним, что в Украине доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru был запрещен еще в мае 2017 года.