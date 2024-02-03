Приложение Сбера «Учет онлайн» больше недоступно в App Store дл устройств с iOS

Об этом проинформировали в телеграм-канале Сбера, посоветовав при необходимости обращаться в офисы к сотрудникам для установки свежей версии приложения.

«Если вы успели установить и зарегистрироваться в «Учёт Онлайн» на iPhone, старую версию приложения СберБанк Онлайн можно удалить. Сейчас «Учёт Онлайн» уже нельзя скачать в App Store» — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за санкций весной 2022 года приложение «Сбербанк Онлайн» было удалено из App Store, с тех пор оно появлялось под разными названиями, но на площадке они не задерживались на долго.