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Приложение российской деловой соцсети Tenchat удалили из магазина приложений App Store

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Из-за санкций из магазина приложений App Store было удалено очень много полезных приложений российских разработчиков.

Недавно из единственного магазина для смартфонов и планшетов от Apple было удалено еще приложение российской деловой соцсети TenChat.

Как написали в пресс-службе TenChat: «Приложение российской деловой социальной сети TenChat удалили из App Store. Сейчас новая версия приложения находится на рассмотрении у App Store».

В конце прошлого года разработчики получили уведомление, что приложение TenChat в течение 14 дней будет удалено из App Store, и это решили сделать за нарушение санкционной политики.

Стоит отметить, что в App Store сейчас нет большого количества банковских клиентов, также в магазине нет платных приложений от зарубежных разработчиков.

Tenchat
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