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Приложение российского онлайн-кинотеатра PREMIER было удалено из App Store

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Пока точно неизвестно, почему из магазина приложений был удален онлайн-кинотеатр PREMIER.

В магазине App Store для мобильных устройств Apple удалили еще один онлайн-кинотеатр – PREMIER.

Объяснений такому действию от американской компании пока не поступало, также пока это не комментирует пресс-служба АО «Газпром-медиа холдинг», которая принадлежит Газпромбанку.

Стоит напомнить, что Газпромбанк находится под санкциями.

Установленный на iPhone онлайн-кинотеатр PREMIER после удаления из App Store не стоит удалять со смартфона, программа будет продолжать работать, но подписку можно будет оплатить только на сайте сервиса.

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