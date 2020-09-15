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Издатель игр Electronic Arts переименует сервис и приложение Origin

15.09.2020 09:19

В интервью GamesIndustry.biz старший вице-президент EA Майк Бланк сказал, что программное обеспечение Origin для ПК переименовывается в приложение EA для настольных ПК. Всего через месяц после закрытия Origin Access компания Electronic Arts сообщила, что название Origin полностью исчезнет.

Приложение, ранее известное как Origin, также будет подвергнуто визуальной переработке, которая, по словам Бланка, «создаст более удобный, быстрый и социально ориентированный опыт для наших игроков, где оно станет лучшим местом для них, чтобы общаться с людьми, с которыми они хотят. играть в игры, в которые они хотят играть ». Меня это особо не волнует — просто запустите игру и оставьте меня в покое, — но это также дает «улучшенный опыт установки исправлений» и обновления процесса входа в систему, что я абсолютно приветствую.

Бланк сказал, что ребрендинг является частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сосредоточить внимание на Electronic Arts, «путем создания единого и последовательного бренда, который сосредоточен вокруг EA и того, что представляет собой EA».

«И что сигнализирует о том, что это перегиб о том, как EA помогает объединить ваших игроков вокруг игр, которые они хотят играть на платформах, на которых они хотят играть», — сказал он. «Так что да, это не просто смена имени. Это действительно сигнализирует об идеале, который критически важен для нас и что мы знаем, что это важно для наших игроков».

В августе Electronic Arts переименовала свою программу Origin Access для ПК, известную как доступ EA на других платформах, в EA Play. Презентации Electronic Arts на E3, также известные как EA Play, будут переименованы в EA Play Live.

Естественно, я вспоминаю попытку Blizzard переименовать Battle.net в приложение Blizzard (или, может быть, Blizzard Launcher, я так и не понял), обреченная попытка, которая длилась не более шести месяцев. Но у Origin нет ни глубокой истории Battle.net, которая была запущена в 1996 году вместе с оригинальной Diablo, ни крутого названия: Battle.net! Это может не сразу вызывать образы игр Blizzard, но, по крайней мере, вы знаете, что вас ждет, когда вы регистрируетесь. «Настольное приложение EA» не собирается поджечь какие-либо маркетинговые отделы, но с точки зрения ясности это большой выигрыш.

Представитель EA подтвердил, что он «открыл закрытую бета-регистрацию для обновленного Origin, которым теперь является приложение EA Desktop. Мы упрощаем игрокам быстрый доступ к играм и поиск друзей, с которыми они хотят играть. . » Дата внедрения нового названия не объявлена.

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