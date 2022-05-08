Приложение от Microsoft для телевизоров Samsung откроет доступ к Xbox-играм без консоли

Еще год назад глава Microsoft Gaming сообщил, что игры Xbox можно будет транслировать на телевизор.

Теперь стали известны первые подробности, как будет осуществляться трансляция игр на панели. Для этого будет выпущена портативная приставка для потоковой передачи облачных игр.

Об этом сообщили инсайдеры, связанные с поставщиками Microsoft. Для телевизоров будет выпущен ТВ-стик Xbox, который позволит на телевизорах запускать из облака игры созданные для Xbox, но для этого нужно будет иметь подписку Xbox Game Pass Ultimate.

Причем сообщается, что телевизоры Samsung будут это делать даже без ТВ-стика Xbox.

Для этого Microsoft и Samsung совместно разрабатывают специальное программное обеспечение, которое станет частью оболочки ТВ.