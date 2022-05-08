Главная » Новости

Приложение от Microsoft для телевизоров Samsung откроет доступ к Xbox-играм без консоли

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

Еще год назад глава Microsoft Gaming сообщил, что игры Xbox можно будет транслировать на телевизор.
Теперь стали известны первые подробности, как будет осуществляться трансляция игр на панели. Для этого будет выпущена портативная приставка для потоковой передачи облачных игр.

Об этом сообщили инсайдеры, связанные с поставщиками Microsoft. Для телевизоров будет выпущен ТВ-стик Xbox, который позволит на телевизорах запускать из облака игры созданные для Xbox, но для этого нужно будет иметь подписку Xbox Game Pass Ultimate.

Причем сообщается, что телевизоры Samsung будут это делать даже без ТВ-стика Xbox.

Для этого Microsoft и Samsung совместно разрабатывают специальное программное обеспечение, которое станет частью оболочки ТВ.

Microsoft
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.