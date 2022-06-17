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Приложение Microsoft Defender вышло для операционных систем macOS и iOS

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Microsoft Defender ранее было доступно только на Windows — это фирменный защитник операционной системы, который встроен в саму ОС.
Теперь Microsoft Defender доступен для macOS, iOS и Android, причем в зависимости от ОС меняются возможности «защитника».

Microsoft Defender на macOS, iOS и Android нельзя назвать полноценным антивирусником, это больше удобная панель, которая работает через уже установленный на устройство антивирус.

На Android приложение будет включать антивирус и сканировать устройства на угрозы, также будут проверятся ссылки, чтобы избежать фишинга.

На iOS возможностей Microsoft Defender значительно меньше и на ней будет проводится только проверка ссылок.

Microsoft Microsoft Defender
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