Приложение Microsoft Defender вышло для операционных систем macOS и iOS

Microsoft Defender ранее было доступно только на Windows — это фирменный защитник операционной системы, который встроен в саму ОС.

Теперь Microsoft Defender доступен для macOS, iOS и Android, причем в зависимости от ОС меняются возможности «защитника».

Microsoft Defender на macOS, iOS и Android нельзя назвать полноценным антивирусником, это больше удобная панель, которая работает через уже установленный на устройство антивирус.

На Android приложение будет включать антивирус и сканировать устройства на угрозы, также будут проверятся ссылки, чтобы избежать фишинга.

На iOS возможностей Microsoft Defender значительно меньше и на ней будет проводится только проверка ссылок.