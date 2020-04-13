Приложение Google Phone стало доступно для других смартфонов

Мобильное приложение Google Phone для звонков долгое время было доступно только для серии Pixel, а также для смартфонов, участвовавших в программе Android One.

Теперь Google разрешила приложение Google Phone устанавливать на другие Android-смартфоны.

Внесённые разработчиками изменения позволяет «звонилку» устанавливать на разные смартфоны.

Известно, что пока нет возможности приложение установить на аппараты от компаний Samsung или OnePlus.

Проверить поддерживается ли смартфон можно только через Google Play, когда при попытке установки приложения Google Phone.