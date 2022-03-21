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Приложение Google для Android позволяет удалить историю поиска за последние 15 минут

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Google расширял свои функции конфиденциальности за последние пару лет, и почти год назад на конференции Google I/O компания объявила о возможности удаления 15-минутной истории поиска всего одним нажатием, и теперь эта функция наконец-то доступна. Андроид.

Отображение теперь в приложении Google на Android, возможность быстро удалить 15-минутную историю поиска, с «новым» баннером, отображаемым рядом с опцией, как показано на рисунке ниже. Как было объявлено в прошлом году, это включает в себя историю поиска по всей вашей учетной записи, а не только со смартфона. Этот параметр не отображается в Google Discover, но только при открытии полного приложения Google для Android.

Google подтвердил The Verge , что эта функция действительно в настоящее время развертывается для всех пользователей Android, но развертывание может занять несколько недель.

В настоящее время мы запускаем эту функцию в приложении Google для Android и ожидаем, что в ближайшие несколько недель она станет доступна всем, кто использует это приложение.

Приложение Google для Android позволяет удалить историю поиска за последние 15 минут

Приложение Google для Android позволяет удалить историю поиска за последние 15 минут

Примечательно, что эта опция впервые появилась в приложении Google для iOS еще в июле прошлого года . В то время Google заявил, что эта функция будет доступна на Android «позже» в 2021 году, что, очевидно, не сработало.

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