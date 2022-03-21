Приложение Google для Android позволяет удалить историю поиска за последние 15 минут

Google расширял свои функции конфиденциальности за последние пару лет, и почти год назад на конференции Google I/O компания объявила о возможности удаления 15-минутной истории поиска всего одним нажатием, и теперь эта функция наконец-то доступна. Андроид.

Отображение теперь в приложении Google на Android, возможность быстро удалить 15-минутную историю поиска, с «новым» баннером, отображаемым рядом с опцией, как показано на рисунке ниже. Как было объявлено в прошлом году, это включает в себя историю поиска по всей вашей учетной записи, а не только со смартфона. Этот параметр не отображается в Google Discover, но только при открытии полного приложения Google для Android.

Google подтвердил The Verge , что эта функция действительно в настоящее время развертывается для всех пользователей Android, но развертывание может занять несколько недель.

В настоящее время мы запускаем эту функцию в приложении Google для Android и ожидаем, что в ближайшие несколько недель она станет доступна всем, кто использует это приложение.

Примечательно, что эта опция впервые появилась в приложении Google для iOS еще в июле прошлого года . В то время Google заявил, что эта функция будет доступна на Android «позже» в 2021 году, что, очевидно, не сработало.